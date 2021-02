Pangakelmustega peteti Eesti inimestelt jaanuaris välja üle 200 000 euro

«Mõni inimene tunneb kohustust kelmi palvetele vastu tulla, eriti kui pakutakse «investeerimist» või «lisakaitset pangakontole». Sellised kõned on paraku kelmide leib ja nad on valmis inimesega suhtlema tunde, päevi ja isegi kuid, peaasi, et raha kätte saaks. Inimesed tunnevad siis, et teine inimene on nende peale aega kulutanud ja oleks ebaviisakas ära öelda,» ütles politseinik. «Seega oleks kindlasti paslik see teema pereringis veel kord läbi rääkida, vaadata üle pangaülekannete päevalimiidid ja hinnata, kas kõigi pereliikmete nutiseadmetes on Mobiil-ID või Smart-ID vajalikud, kuid seda igapäevaselt ei kasutata.»