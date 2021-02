Viljar Arakas: varamaksud on möödapääsmatud. IRLi kodualuse maa maksust vabastamine oli pahatahtlik

«Kui vaadata, mis on Eestis teiste riikidega võrreldes suhteliselt madalalt maksustatud - ma ei taha öelda, et see on hea või halb - aga kõik varamaksud - loodusvarad, kinnisvara, maa - on meil praegu suhteliselt madalalt maksustatud. Nii, et kui vaatame, kus oleme alakasutanud neid võimalusi võrreldes teiste riikidega, siis need on kindlasti need,» lausus Hansson «Vikerhommikus».