Elisa nõuab meeldetuletuskirja eest viis eurot

Lugeja sõnul laekus talle 29. jaanuaril Elisalt email, milles telekommunikatsiooniettevõte teatas, et kliendile esitatud arve on tasumata ning olemasolev meeldetuletus läheb maksma viis eurot. Kliendi sõnul saadeti email välja tund enne südaööd, kuid ta oli arve tasunud juba sama päeva pärastlõunal.

«Helistasin Elisasse ning palusin olukorrale selgitust. Selle peale öeldi mulle, et ettevõttel on õigus küsida viis eurot, ilma mind sellisest meetmest eelnevalt teavitamata,» rääkis klient. Tema sõnul ei olnud Elisa hilisemate pretensioonidega nõus ning ei tühistanud meeldetuletustasu. «Kuidas on ühe emaili saatmine nii kallis?» päris ettevõttes pettunud klient.