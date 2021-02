Vaata, milline näeb välja Jaguar F-PACE uus mudel

Mootorivalikust leiab kahe- ja kolmeliitrise töömahuga otto- ja diiselmootorid, mida saab soetada ka poolhübriididena (MHEV). Bensiinimootorite võimsus jääb vahemikku 247-395 hj ja diiselmootorid on neist vaid veidi vähem jõulised (161-296 hj).

Poolhübriidide mootoriruumides on rihmaga käitatav starter-generaator, mis aitab aeglustamistel «kinni püütavat» kineetilist energiat ümber muundada elektrienergiaks, mis salvestatakse eraldi akuplokki ja mida saab kasutada põhijõuallika toetuseks. Nagu näiteks kiirendamiste ajal.

Lisaks pakutakse uuenduskuuri läbinut pistikhübriidina (PHEV), mille ajamite liitvõimsust iseloomustavateks näitajateks on 400 hj ja 640 Nm. 140 hj arendav elektrimootor töötab 17,1 kWh mahutava akuploki najal, millesse salvestatud energia toel suudab auto läbida elektri jõul kuni 53 km (WLTP).

Pistikhübriidina pakutav F-Pace on ülejäänutest säästlikum, sest 100 km läbimiseks kulutatakse keskmiselt 2,2 liitrit bensiini ja iga läbitud kilomeetri kohta paisatakse õhku 49 grammi süsihappegaasi. Linnamaastur kiirendab nullist sajani 5,3 sekundiga.

Kõik autod on varustatud kaheksakäigulise automaatkäigukasti ja nelikveoga ning diiselmootoritega versioonide heitmete näidud vastavad Euro 6d nõuetele. Tavasõidu korral suunatakse lõviosa veojõust tagaratastele, ent vajadusel saab seda telgede vahel välkkiirelt ümber jagada.

Hübriidajamiga autode 48-voldine elektrisüsteem on heaks stardiplatvormiks muudeski valdkondades. Võimsam elektrisüsteem võimaldab kiiremini hallata suuri andmehulki, mis võimaldab muuta näiteks erinevate sõidurežiimide töö (Jaguar Drive Control) senisest kiiremaks, täpsemaks ja sujuvamaks.

Auto interjöör on kokku pandud digilahenduste kättesaadavust silmas pidades, mida võimaldab 11,4-tollise diagonaaliga kumer puuteekraan (Pivi Pro), mille korpus on valmistatud vastupidavast magneesiumsulamist.

Kõnealusel infolustisüsteemil on eraldi toide, mis lülitub sisse niipea, kui juht autosse siseneb. Pivi Pro menüüd on lihtsad ja loogilised ning auto loojate sõnul on 90% enamkasutatavatest toimingutest tehtavad kas ühe või kahe ekraani puudutamisega.