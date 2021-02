Põhjamaade suurim Helsingi paadimess toimub tänavu internetis

Virtuaalne meremess näeb välja nagu üks suur internetiportaal, milles igal osaleval ettevõttel on eraldi rubriik. Digitaalsel messil osaleb 130 ettevõtet, kellest igaühel on lisaks oma virtuaalsele messiboksile ka üks suhtlusaken, kus külastajad saavad firmale küsimusi esitada ja suhelda. Virtuaalne mess kestab 10 päeva, kogu info on külastajatele tasuta. Imiteerides päris messil pakutavat programmi, avalikustatakse ka virtuaalmessil iga natukese aja tagant uus videolugu või esitlus.