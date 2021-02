Värske uuring: eestimaalased on majanduse tuleviku osas Euroopa keskmisest oluliselt optimistlikumad

Värske Euroopa Parlamendi tellitud uuringu kohaselt leiab ligi kolm neljandikku vastanuist (72% kogu ELis, 78% Eestis), et ELi taastekava aitab nende riigi majandusel kiiremini jalule saada. Uuring toimus 2020. aasta novembris-detsembris kõigis 27 liikmesriigis ning selle viis läbi Kantar.

Eestis suhtub uuringu andmetel Euroopa Liitu positiivselt 76% vastanutest (ELi keskmine 63%) ning 89% küsitletutest leiavad, et Eesti on ELi kuulumisest võitnud (ELi keskmine 72%).

Pandeemia külvab ebakindlust

Siiski on eurooplased tuleviku osas ebakindlad: 53% (Eestis 39%) vastanutest arvab, et nende riigi majanduslik olukord on aasta pärast halvem kui praegu ning vaid iga viies vastaja (21%) usub, et olukord eeloleval aastal paraneb.

Eesti elanikud on siinkohal oluliselt optimistlikumad: 34% küsitletuist arvab, et majandusolukord on aasta pärast parem kui täna.

Üle poole vastanutest (52%, Eestis 55%) loodavad, et nende leibkonna elutingimused on aasta pärast samaväärsed tänastega. Veerand vastanutest (24%, Eestis 15%) kardab, et aasta pärast on olukord halvem ning 21% (Eestis 30%) eeldab, et nende eluolu paraneb.

Võitlus vaesusega ja sõnavabaduse kaitsmine

Pooled Eesti vastanutest leiavad, et võitlus vaesuse ja ebavõrdsusega peaks olema Euroopa Parlamendi peamine prioriteet (ELi keskmine 48%). Eestlaste jaoks järgnevad võitlus terrorismi ja organiseeritud kuritegevuse vastu (42% vastanutest, ELi keskmine 35%) ning meetmed keskkonna ja bioloogilise mitmekesisuse kaitseks (39% vastanutest, ELi keskmine 32%).

Uuringu kohaselt peavad eestlased kõige olulisemaks, et parlament kaitseks sõnavabadust (54% vastanutest, 38% ELi keskmine), edendaks solidaarsust ja koostööd liikmesriikide vahel (52% vastanutest, ELi keskmine 41%) ning kaitseks inimõigusi kogu maailmas (49% vastanutest, ELi keskmine 51%).