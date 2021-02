Järelvaadatav ⟩ Nutikad õpilasfirmad avavad külastajaile virtuaalsed laadaboksid

«Koduõppe ja piiratud kohtumisvõimaluste tõttu on sel õppeaastal kogu õpilasfirmade programm olnud keerulisemas olukorras. Varasemalt oleme aasta jooksul saanud korraldada mitmeid õpilasfirmade laatu, kuid seekord pole see võimalik olnud ja õpilastel on jäänud puudu väga oluline osa ettevõtte loomise praktikast,» tõdes õpilasfirmasid haldava Junior Achievement Eesti tegevjuht Kersti Loor.