Eksperdid prognoosivad Tallinna kinnisvarale 10-protsendilist hinnatõusu

Kinnisvarasektori arvamusliidritest 27,5 protsenti arvas, et hinnad on tänavu aasta lõpuks mulluse detsembriga samal tasemel. Hinnalangust ootab aga vaid 10 protsenti vastanutest, teatas küsitluse korraldanud 1Partner Kinnisvara.

1Partner Kinnisvara juhi Martin Vahteri sõnul pole erilist kahtlust, et Tallinna kinnisvara pikas plaanis tasapisi edasi tõuseb. «Ka värske uuring kinnitab, et 87,5 protsendi valdkonna ekspertide hinnangul tasub Tallinnas ka sel aastal kinnisvara puhtalt investeeringuna ostmiseks ära,» ütles Vahter.

«Kõige suurem kinnisvarahindade mõjutaja on rahvastiku ja majanduse koondumine Tallinna ja Harjumaale. Samas on oluline, et hinnad liiga kiiresti ei kerki, sest keegi ei soovi maailma suurlinnade olukorda, kus näiteks ühetoaline maksab pool miljonit eurot,» nentis Vahter.