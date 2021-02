Wikipedia segaduses: pilt ühest lillest saab iga päev 90 miljonit päringut

«Märkasime täna, et umbes 90 miljonit päringut tuleb erinevatelt India internetiteenuse pakkujatelt,» teatas Wikimediaga koostööd tegev Phabricatori platvorm. «Need on väga veidrad, sest tulevad erinevatelt IP-delt ja järgivad tavalise päevase külastatavuse mustrit.»

Wikimedia andmed on avalikud ja sealt on näha, et enne eelmise aasta 8. juunit oli päringute arv väike. Keskmiselt oli mõnisada. Kuu lõpuks kasvas number aga miljonitesse.