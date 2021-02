Internetti riputatud dokumendid tekitasid kõlaka, et Hiina ehitab ajamasinat

Veebruari alguses hakkasid internetis levima dokumendid, mis viitasid, et Hiina teaduste akadeemia osakestefüüsika instituut hakkab koostöös ettevõttega Ruitai Technology arendama «eksperimentaalseadeldist aegruumi tunneli loomiseks», kirjutab Popular Mechanics.

Kohaliku meedia kätte sattus PowerPointi esitlus, kus kirjeldati projekti lähemalt. «See seadeldis suudab väänata aega ja ruumi, kontrollida aja liikumist, murda läbi aja ja ruumi barjäärist ning seda saab kasutada ajas rändamiseks, tähtedevaheliseks reisimiseks, eluea pikendamiseks jne,» seisis presentatsioonis. Samuti märgiti seal, et plaanitakse ehitada baas, kus hakatakse eksperimente tegema.

Pärast seda kui info hakkas internetis levima andis Hiina teaduste akadeemia osakestefüüsika instituut teada, et väited ei vasta tõele.

Kohalik meedia kirjutas hiljem, et ettevõte Ruitai Technology asutati alles möödunud aasta 31. detsembril ja Nobeli preemia laureaati Gao Kuni pole tegelikult olemas. Ruitai eitas samuti, et on kuidagi sellise projektiga seotud.