Harju Elekter sõlmis Rootsis olulise lepingu

Alajaamad toodetakse Harju Elekter Elektrotehnika tehases Eestis. Alajaamade tootmine Harju Elekter kontserni Eesti tehases on viimaste aastate jooksul olulisel määral suurenenud, ulatudes täna keskmiselt 2000 alajaamani aastas.

E.ON Energidistribution on Rootsi suurim jaotusvõrguettevõte, mille elektrivõrgus on üle 44 000 alajaama ja mis varustab elektrienergiaga üle miljoni era- ja ärikliendi Rootsis. E.ON Energidistribution AB emaettevõte E.ON on rahvusvaheline eraomandis olev energiatarnija, mis keskendub taastuvatele energiaallikatele, elektrivõrkudele ja uue energia kliendilahendustele.