Facebook arendab oma versiooni kiiresti kasvavast sotsiaalvõrgustikust Clubhouse

New York Timesi andmetel on Facebooki juhid andnud käsu luua Clubhouse'ile sarnanev toode. Praegu ollakse arendamisega algfaasis.

Tegemist pole esimese korraga, kui Facebook on hakanud konkurente kopeerima. Ettevõte ostis ära Instagrami ja WhatsAppi, kui mõlemad olid veel väikesed idufirmad.

Instagram on üle võtnud nii Snapchati kui Tiktoki funktsioone. Kui eelmisel aastal kasvas Zoomi populaarsus, siis tuli Facebook kiirelt välja oma videokõneteenusega.

Ligi aasta tagasi asutatud Clubhouse'iga saab praegu liituda ainult kutsetega. Tegemist on platvormiga, millel on virtuaalsed jututoad, kus inimesed üle maailma saavad vestelda. Inimesed ei suhtle omavahel aga mitte kirjutades, vaid kõneledes. Ehk siis iga jututuba on justkui interaktiivne taskuhääling või konverentsikõne.