Euroopa Komisjon langetas Eesti majanduskasvu prognoosi

2021. aasta talvise majandusprognoosi kohaselt vähenes Eesti SKP eelmisel aastal aga hinnanguliselt 3 protsenti, mis on vähem, kui enamikes liikmesriikides, teatas Euroopa Komisjoni esindus Eestis. Küllalt vastupidavad on komisjoni hinnangul kriisis olnud eratarbimine ja eksport.

Kui piirangute järkjärgulise vähendamise korral oodatakse Eestis sel aastal SKP 2,6-protsendist kasvu, siis 2022. aastal peaks taastumine hoogustuma ja SKP kasv peaks küündima 4 protsendini. Kasvu mootorina nähakse peamiselt eratarbimist ja investeeringuid, kuna majapidamiste rahaline olukord on jäänud vaatamata kriisile küllalt heaks.

2020. aasta kolmandas kvartalis kiiresti taastuma hakanud majandustegevus vähenes neljandas kvartalis taas, sest pandeemia teise lainega võitlemiseks kehtestati uuesti piiranguid. Kuni need meetmed kehtivad, väheneb EL-i ja euroala majandus 2021. aasta esimeses kvartalis komisjoni hinnangul eeldatavasti veelgi.

2021. aastal suureneb see siiski ajutiselt energiainflatsiooni ja maksukohanduste mõjul, eriti Saksamaal, samuti seetõttu, et kitsaskohad tarneahelas ei jõua vastata taastuvale nõudlusele. 2022. aastal, kui tarneahelad saavad paika ja energiainflatsiooni mõju hajub, peaks inflatsioon taas aeglustuma.

Pandeemia majanduslik mõju on komisjoni teatel liikmesriigiti endiselt ebaühtlane ning prognooside kohaselt on taastumise tempo samuti väga erinev. Seejuures on prognoosiga seotud riskid sügisega võrreldes tasakaalustatumad, kuigi endiselt suured, olles peamiselt seotud pandeemia arengu ja vaktsineerimise eduga.