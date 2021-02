NASA hakkab nutikelladega võitlema koroona vastu

Mount Sinai meditsiinikolledži ja Stanfordi ülikooli uurimused viitavad, et mõned nutikellad, mis jälgivad pidevalt kasutaja tervisenäitajaid, suudavad varakult tuvastada, kas inimene on nakatunud koroonaviirusesse. Teadlaste väitel märkavad nutikellad kergeid muutusid südametöös, mis võib viidata koroonaviirusega nakatumisse. Seadmed märkasid muutusi tervisenäitajates enne kui kasutaja aru sai, et on haigestunud.