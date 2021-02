«Kohtumisel arutasime, millised on kõige kriitilisemad valdkonnad ja suunad, kuidas ärikeskkonda Eestis parandada, et iduettevõtted tahaksid siin tegutseda, uusi töökohti luua ja laieneda,» ütles Sutt.

«Oluline on see, et saaksime koos Eesti majandusele uuesti hoo sisse, viiksime selle uuele arengutasemele ja nii, et Eesti ettevõtluskeskkonna konkurentsivõime paraneks,» sõnas minister.