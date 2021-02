Bitcoin'i kaevandamine kulutab poole võrra rohkem elektrit kui kogu Soome

Bitcoin'e kaevandavad arvutid on ühendatud krüptovaluuta võrguga, kus nad lahendavad keerulisi matemaatilisi tehteid, et valideerida teisi krüptovaluutaga tehtavaid tehinguid. Tehted pole bitcoin'i liikumise jälgimiseks otseselt vajalikud, kuid need on paika pandud takistusena, et keegi ei saaks hakata üle kogu maailma liikuvaid tehinguid manipuleerima.