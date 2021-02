Operail alustas koostööd Saksa kütuseterminalide käitlejaga

Operail Finland Oy asus vedama vedelkütuseid Soome raudteel liinil Vainikkala–Kotka. Ettevõtte nõukogu esimees ja Operail grupi juhatuse liige Paul Lukka ütles pressiteates, et uue koostöö hinnanguline aastane kaubaveo maht ületab ühte miljonit tonni.

«Ettevõtete Operail ja Oiltanking vahelise koostöö sillutamiseks nähti palju vaeva, sealhulgas integreeriti meie andmeside ja korraldati terve päeva pikkuseid ohutuskoolitusi,» selgitas Mussalo terminali juht Merja Porkka.

Operail Finland alustas tegevust eelmise aasta novembris ja on nüüdseks oma töötajate arvu enam kui kahekordistanud. «Oma tegevust laiendades peame veenduma, et meil on olemas vajalik tööjõud. Oleme suutnud kõik vabad ametikohad kiiresti täita,» kinnitas Operail Finland Oy tegevjuht Ilkka Seppänen.

Oiltanking Finland Oy terminalid asuvad Kotkas ja Haminas ning neid peetakse piiri läheduse tõttu väravaks Venemaale. Need terminalid on Operaili teatel Venemaa keemiakaupade vedude oluline sõlmpunkt. Mitmesuguseid tooteid veetakse sisse raudtee kaudu, neid hoitakse soojendatavates ja isoleeritud paakides ning saadetakse edasi kaubaautodel või laevadel. Terminalides on 170 tühjenduskohta raudteevagunitele ja 13 paakautodele.

Oiltanking GmbH on Hamburgis asuva ettevõtte Marquard & Bahls tütarettevõte, mis omab ja käitab 64 terminali 24 riigis Ameerikas, Euroopas, Lähis-Idas, Aafrikas ja Aasia-Vaikse ookeani piirkonnas, sealhulgas Hiinas ja Indias. Oiltanking Gmbh terminalide kogumaht on 20,2 miljonit kuupmeetrit.