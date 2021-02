Nordecon tegi mullu rekordilise käibe

Juhatus teeb Nordeconi teatel nõukoguga kooskõlastatult ettepaneku aktsionäridele 2021. aastal 2020. aasta eest maksta dividendideks 0,06 eurot aktsia kohta ehk kokku ligi 1,9 miljonit eurot. Lisaks on tuumikaktsionär informeerinud juhatust oma plaanist esitada aktsionäride korralisele üldkoosolekule ettepanek vähendada aktsiakapitali 972 000 euro võrra ehk 0,03 eurot ühe aktsia kohta.

Mahtude langus avaldab olulist survet peatöövõtu marginaalile ning konkurents sektoris on väga kõrge. Nordeconi kontserni 2020. aasta kasumlikkust mõjutasid lisaks üldisele peatöövõtu marginaalide survele välisturgudel tegutsemisega seonduv.

Ehitusteenuse nõudluse suurimaks mõjutajaks on ettevõtte teatel jätkuvalt COVID-19 pandeemiaga seonduv määramatus tuleviku suhtes. Avaliku sektori investeeringute maht püsib 2020. aasta tasemel, kuid erasektori tellimused on jätkuvalt langustrendis.

Nordeconi kontsernil oli 2020. aasta lõpu seisuga 216 miljoni euro eest sõlmitud lepinguid, mis on küll 5 protsenti madalam eelmise aastaga võrreldes, kuid annab ettevõtte teatel siiski kindlustunde järgnevaks aastaks.

Kasumlikkuse paranemine on ettevõtte teatel toimunud rajatiste segmendis, kus kasumlikkus oli 2020. aastal 5,1 protsenti ning neljandas kvartalis 6,1 protsenti, aasta varem aga vastavalt 3,5 protsenti ja 1,9 protsenti. Seevastu hoonete segmendi kasumlikkus on võrreldes eelmise aastaga tuntavalt langenud, moodustades 2020. aastal 3,6 protsenti ning neljandas kvartalis 0,7 protsenti, aasta varem 6,3 protsenti ja 8,8 protsenti.

Rajatiste segmendi tulemust on mõjutanud varasem teedeehituse hooaja algus ning tugev tööde portfell. Vaatamata sellele, et endiselt valitseb turul olukord, kus töövõtjate asfaltbetooni tootmise võimekus ületab tunduvalt turu nõudlust, on kontserni asfaltbetooni tootmismaht võrreldes eelmise aastaga kasvanud, andes katet püsikuludele, millest suurema osa moodustavad asfaltbetooni tootmiseks ja paigalduseks vajaliku tehnika kulud.