Autotootjad mures: pandeemiast tingitud ootamatu defitsiit takistab tootmist

Koroonapandeemia tõttu kehtestatud piirangute mõjul kasvas järsult nõudlus kõikvõimalike elektroonikaseadmete järele, mistõttu nendes kasutatavatest pooljuhtidest on tekkinud puudus. See aga tekitab probleeme autotootjatele, sest nüüdisaja sõidukites on suurel hulgal kõikvõimalikku elektroonikat nii sõiduohutuse ja -mugavuse kui ka meelelahutuse tarbeks.