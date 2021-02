USA keskpanga juht: majandus on tugevast tööturust veel kaugel, taastumine võib võtta aastaid

«Lisaks massilistele vaktsineerimistele koroonaviiruse tervisekriisi peatamiseks on pandeemia tagajärjel USA tööturule tekitatud kahju heastamiseks vaja keskendunud ja suunatud valitsuse poliitikat,» rääkis Powell.

Powelli hinnangul on tegelik töötute määr riigis umbes 10 protsenti.

Rahandusminister loodab abipaketile

USA rahandusminister Janet Yellen ütles pühapäeval, et riik on endiselt koroonaviiruse pandeemia tõttu kaotatud miljonite töökohtade tõttu kehvas seisus, kuid president Joe Bideni 1,9 triljoni dollari suurune abipakett võib tekitada piisavat majanduskasvu, et tööhõive järgmisel aastal taastada.