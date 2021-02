Aas: valitsus võtab märtsis ette Operaili erastamise

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas ütles riigikogu infotunnis, et uuel valitsusel on kavas nii Operaili kui Enefit Greeni erastamisega edasi minna, seejuures on Operaili võõrandamise viisi ja mahu ettepanek praktiliselt valmis ning jõuab valitsuse lauale tõenäoliselt juba märtsis.