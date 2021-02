Tallinki omanikud otsivad Lasnamäe megaprojektile aseainet

Sügisel selgus, et Infortar, kes juba aastaid plaanis Lasnamäele ehitada Tallink City näol Eesti suurima kaubanduskeskuse, on kava maha matnud. Arendusprojektide monitooringulehel näib, et krundile võib kerkida hoopis järjekordne lätlaste Depo.