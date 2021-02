Heineken koondab 8000 töötajat. Siinsed õlletootjad lubavad, et Eestis töökohti ei kärbita

Heineken jäi mullu 204 miljoni euroga kahjumisse ning käive langes 17 protsenti 23,7 miljardile eurole. Õlletootja müük kukkus järsult, sest paljudes riikides on suletud baarid ja kohvikud, teatas firma börsile. Heineken on Euroopas suurim ja maailmas mahtudelt teine ​​õlletootja, kelle tooteportfelli kuuluvad näiteks veel ka maailmakuulsad õllebrändid Amstel, Tiger ja Sol.

Ettevõtte tegevjuht Dolf van der Brinki sõnul oli läinud aasta firma jaoks probleemne ning ka praegu on COVID-19 pandeemial ja valitsuste meetmetel endiselt õlletootja tegemistele negatiivne mõju. Euroopas oli jaanuari lõpu seisuga avatud vähem kui 30 protsenti kontserni poodidest. Baarid on suletud mitmel pool maailmas ja mõni riik nagu näiteks Lõuna-Aafrika Vabariik, on kehtestanud alkoholimüügile küll ajutise, kuid täieliku keelu, kirjutas BBC.