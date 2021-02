Finantsasutustele kehtestati dividendide piirmäärad

Kui eelmisel aastal soovitas finantsinspektsioon koroonapandeemia tõttu dividendide maksmisest täielikult hoiduda, siis nüüd on soovitus olla dividendide maksmisel elutervelt konservatiivne.

Finantsinspektsiooni juhatuse esimehe Kilvar Kessleri sõnul on Eesti finantssektor seni koroonapandeemia mõjudega hästi hakkama saanud, suutnud nendes tingimustes kasumit teenida ning seega pole mõistlik dividendide üldine ja täielik keeld.

«Kuna koroonapandeemia tõttu on finantssektoris endiselt määramatust, siis suhtume kasumi jaotamise soovi konservatiivselt. Võtsime soovituslike piirmäärade seadmisel arvesse finantssektori eri tegevusvaldkondade tulemusi ja kapitaliseeritust. On oluline, et finantsvahendajatel oleks piisavalt puhvreid riskide katteks,» ütles Kessler.