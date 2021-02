Suurbritannia kaalub uuest söekaevandusest loobumist

Nüüd teatas maavalitsus, et on saanud uut teavet, mille valguses vaadatakse otsus üle.

Pahameele taustal on ka ÜRO kliimatippkohtumine COP26, mis on plaanis sel aastal Glasgow linnas Šotimaal.

«Kui Cumbria maavalitsus otsustab oma meelt muuta, on see väga teretulnud kannapööre,» ütles Greenpeace UK teadusjuht Doug Parr.

«On täiesti õige, et maakond peaks plaani uue söekaevanduse jaoks üle vaatama, võttes arvesse tõendeid selle kohta, kui kahjulik see oleks meie kliimale ja ÜK rahvusvahelisele mainele.» Ta lisas: «Isegi kui Cumbria söekaevandusest loobub, toob see endiselt ÜK-le häbi aastal, mil me pidanuks näitama maailmale kliimameetmete osas eeskuju.»