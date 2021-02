Hispaania kavatseb vastuseks koroonakriisile testida neljapäevast töönädalat. Ekspertide hinnangul suunab see ka teisi riike muutma oma senist suhtumist töö ja eraelu tasakaalu. Lisaks on kulutulena levinud kaugtöö juba andnud inimestele lootuse, et ka järgnevad reformid on üha käegakatsutavamad.