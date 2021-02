Postimees Grupp viib raadiojaamad üle sõsarettevõttesse

«Anda hoogu juurde viiele väga eri näoga raadiojaamale, mis kõnetavad nii paljusid kuulajaid, on kahlemata aukartust äratav väljakutse,» sõnas Vare. «Samas pakub koostöö grupi teiste meediakanalitega väga palju uusi võimalusi, millega neid auditooriumeid veelgi suurendada.»

Duo Media Networksi omanikfirma MM Grupi juhatuse liige Kristel Volver märkis, et tele- ja raadiomeedia haldamine käsikäes ning ühe ettevõtte alt annab edasiseks arenguks parimad võimalused. «Samas jäävad nii raadiod kui ka telekanalid jätkuvalt tegema Postimees Grupiga tihedat koostööd, et pakkuda seeläbi meediatarbijatele võimalikult kvaliteetset ja mitmekesist programmi,» ütles Volver.

Priit Vare on lõpetanud Tartu Ülikooli ajakirjanduse erialal, ta on raadioäris töötanud üle 25 aasta ning juhtinud näiteks raadiojaamade Sky Plus ja Retro FM programme.