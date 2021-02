Twitter plaanib vähemalt osa teenuseid tasuliseks muuta

Pivotal Researchi analüütik tõdes, et kui Twitter tõepoolest kasutamise tasuliseks teeb, on tarvis sisu ning see nõuab investeeringuid. Analüütik avaldas kahtlust, et Twitter suudab uue ärimudeli edukaks toimimiseks piisaval hulgal tellijaid köita, sest isegi 10 miljonit tasulist kasutajat oleks selleks liiga vähe.