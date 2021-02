Luminori kliendid saavad petturitelt ähvarduskirju

Pank hoiatab, et tegemist on juba ammu tuntud petuskeemiga ning kindlasti ei tohiks inimesed väljapressimist tõepähe võtta ja veelgi enam, petturitele raha maksta, teatas pank.

«Venekeelsetes petukirjades öeldakse, et konkreetse inimese arvuti ja nutiseadmed on nakatunud pahavaraga ning seeläbi on tekkinud ligipääs inimeste kõikidele andmetele, sealhulgas fotodele, internetibrauseri ajaloole ja veebikaamera salvestustele,» ütles Luminori finantskuritegevuse tõkestamise Eesti üksuse juht Kaarel Paabut.

«Petturid ähvardavad andmed avalikustada kui neile ei maksta nõutud raha. Paneme kõikidele südamele, et selliseid makseid ei tehtaks, kuna tegemist on laialdaselt väljasaadetud petukirjadega ning tegelikkuses kirjas mainitud andmeid petturitel ei ole,» toonitas Paabut.

Paabut lisas, et kuigi kirjad ei ole saadetud näiliselt panga nimel, siis on tal hea meel, et inimesed otsivad kahtluse korral usaldusväärsest allikast infot ning on panga poole pöördunud.