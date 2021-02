Galerii ⟩ Uutesse Elroni rongidesse tuleb rohkem nii iste- kui rattakohti

Elroni juhatuse esimees Merike Saks sõnas, et Škoda kui hankelepingu võitja, toodab esialgu kuus kahesüsteemset elektrirongi, mis tänaste plaanide kohaselt hakkavad sõitma Tallinna-Tartu elektrifitseeritud raudteelõigul, mis valmib detsembriks 2024. Uute rongide maksimaalne kiirus on 160 kilomeetrit tunnis ning neisse on planeeritud vähemalt 270 istekohta.

«Uutes rongides on senisest rohkem istekohti nii tavaklassis reisijatele kui ka 1. klassi alas, mis on eraldatud uksega. Arvestatud on reisijate senise tagasisidega, et kõik istmed oleksid pehmemad ning mugavamad,» tõi Saks esile ja lisas, et planeeritud on ka teisaldatavad istmed, mis võimaldavad paindlikumalt reisijate ootustele ja vajadustele reageerida. «Nii saame suvekuudel teisaldatavate istekohtade arvelt rohkem ruumi luua jalgratastele, sügistalvisel perioodil aga võimaldada rohkematel reisijatel istuda,» kirjeldas Saks.