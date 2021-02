Idufirma arendas välja rakenduse, mis suudab mõõta valu

PainChecki rakendust hakati arendama 2012. aastal. Teadlased soovisid leida alternatiivi sellele, et meditsiinitöötajad hindavad patsiendi valu taset tema näoilmete põhjal. «Inimestel on väga raske mõista emotsioone teise inimese näo järgi,» ütles PainChecki äriarenduse juht Peter Shergill. «See tööriist kasutab tehisintellekti ja algoritme, et mõista inimese näoilmeid ning need põhinevad aastakümnete jooksul tehtud uuringutel.»