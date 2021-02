Facebook lubab hakata veel tõsisemalt võitlema vaktsiinidega seotud vandenõuteooriatega

Uute reeglite järgi hakkab Facebook eemaldama postitusi, mis väidavad, et koroonavaktsiinid pole efektiivsed. Samuti võetakse maha postitused, mis väidavad, et viirus on ohutum kui vaktsiin ja eemaldatakse korduvalt ümber lükatud väited, mille kohaselt põhjustavad vaktsiinid autismi, kirjutab Techcrunch.