Krachti mõjuvõim: vestlus ministriga ja nõunikule jalgu jäänud ametnik jäi hoobilt töötuks

«Selles asjas on tunnistajateks paljud EKRE liikmed,» lausus juhtiv riigiprokurör Taavi Pern, kelle sõnul saavutas Kracht mõjuvõimu endise rahandusminister Martin Helme üle.

Näiteks selgus pealt kuulatud telefonikõnest, kuidas Kracht rääkis Martin Helmele, et ametist tuleks vabastada EKRE liikmest ametnik, kes leidis, et Kracht sekkub Porto Franco laenutaotluse menetlusse KredExis. Vestlus toimus läinud aasta 12. augustil, mõni päev hiljem kaotaski ametnik töö.

12. jaanuaril pidasid kaitsepolitsei töötajad Porto Franco kinnisvaraarendusega seotud võimalikes korruptsioonikuritegudes kahtlustatavatena teiste seas kinni suurettevõtja Hillar Tederi ja Kersti Krachti ning kahtlustus esitati Keskerakonna peasekretärile Mihhail Korbile ja juriidilise isikuna Keskerakonnale.

Tederit ja Korbi kahtlustustakse mõjuvõimuga kauplemises. Kahtlustuse järgi lepiti kokku, et Teder annetab Keskerakonnale enne kohalike omavalitsuse valimisi kokku kuni miljon eurot. Vastutasuks pidi Korb korraldama Porto Franco arenduse kasuks õiguse rajada parkla väljasõidutee Tallinna linna maadele. Kahtlustuse mõjuvõimuga kauplemises on juriidilise isikuna saanud ka Keskerakond.

Teder on kahtlustuse järgi leppinud kokku altkäemaksu andmise Kersti Krachtile selle eest, et viimane kasutab ära oma positsiooni ministri nõunikuna, et kindlustada Porto Francole soodsad otsused KredExi kriisiabimeetmete kasutamisel. Altkäemaksu üleandmine jäi toimumata, kuivõrd Tederi ning Krachti pidasid kaitsepolitseiameti töötajad kinni.

Samuti kahtlustatakse Tederit ja Krachti rahapesu kokkuleppes, et varjata Tederilt Krachtile altkäemaksu andmist.

Lisaks on esitatud kuritegude toimepanemise kahtlustus veel kahele ettevõtjale.

14. jaanuaril andis maakohus loa võtta Teder ja Kracht esialgu kuni kaheks kuuks vahi alla. Kaitsjad Erki Kergandberg ja Sandra-Kristin Kärner vaidlustasid Tederi vahistamise ringkonnakohtus, kus see oli arutusel sel nädalal.

Ringkonnakohus teeb Tederi osas otsuse 10. veebruaril.