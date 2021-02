Tallinna börsil on juba järgmine üllatuslik tõusja

Börsile aktsia hinda toetavaid uudiseid seni teatatud ei ole, kuid eelmise aasta majandustulemusi peaks ettevõte tutvustama juba sel neljapäeval. Ka väärtpaberi käive on börsil täna viimaste kuude keskmisest ligi kaks korda suurem ja ulatub 760 000 euroni. Vilka kauplemise toel on aktsia kerkinud 1,45 euroni, kokku on aasta algusest panga aktsia kallinenud juba veerandi võrra.