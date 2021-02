Vana uudis lennutab jätkuvalt Tallinna börsi kuumimat aktsiat

Viimasel nädalal on elektrotehnika tootja aktsia päevane käive ulatunud ligi miljoni euroni, esmaspäeval on kaubeldud juba enam kui 1,4 miljoni euro eest. Kauplemisaktiivsusele andis hoo sisse Äripäeva möödunud nädala «avastus», et ettevõttele kuulub juba viis aastat investeering superkondensaatoreid arendavas ettevõttes Skeleton Technologies, mille väärtust on hinnatud miljardile eurole.