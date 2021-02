Uus sotsiaalvõrgustik kogub Hiinas populaarsust: inimesed on valmis liitumise eest maksma

Clubhouse'iga saab praegu liituda ainult kutsetega. Tegemist on platvormiga, millel on virtuaalsed jututoad, kus inimesed üle maailma saavad vestelda. Inimesed ei suhtle omavahel aga mitte kirjutades, vaid kõneledes. Ehk siis iga jututuba on justkui interaktiivne taskuhääling või konverentsikõne.