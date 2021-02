SEB: e-ostud moodustavad juba veerandi eestlaste kõigist kulutustest

«Viimase kümne aasta jooksul oleme näinud, et makseterminalides tehtud kulutuste osakaal väheneb järjekindlalt, kuid mullu nägime terminalides ka absoluutarvude vähenemist,» märkis SEB Balti kliendianalüüsi ja andmeteaduse juht Lennart Kitt pressiteates.

Ta tõi välja, et reeglina tuli e-kaubanduse kasv meelelahutuse, reisimise ja transpordi arvelt, aga kuna möödunud aastal sattusid just need valdkonnad koroonalöögi alla, mõjutas proportsionaalne langus ka e-kaubandust.