Sõjaväeline riigipööre kahjustab Myanmari niigi habrast majandust

USA kaalub täiendavate sanktsioonide kehtestamist Myanmari vastu, mis on niigi juba piirkonna üks vaesemaid riike. Koos USA-ga on riigipöörde hukka mõistnud ka EL ja Ühendkuningriik. Samuti on mitmed Myanmari investeerinud suuremad välisettevõtted teatanud, et kaaluvad oma tegevuse koomale tõmbamist riigis.