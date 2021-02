Kuuba kiitis heaks eraettevõtluse enamikes sektorites

Meedet tutvustati esimest korda augustis ning reedel sai see ministrite nõukogu kohtumisel heakskiidu, teatas Kommunistliku Partei ametlik päevaleht Granma.

Kuni praeguseni oli eraettevõtlus, mis Kuubas on seaduslik alates 2010. aastast, piiratud riigi etteantud sektorite nimekirjaga. «Nüüd hakatakse eraettevõtlust lubama senise 127 asemel 2000 valdkonnas,» ütles tööminister Marta Elena Feito. Tõenäoliselt jäävad riigi alla meedia, tervishoiu ja julgeoleku strateegilised sektorid. Reformi eesmärk on eraettevõtluse arendamine, millega «aidatakse vabastada erasektori produktiivsed jõud».

Need sektorid said USA endise presidendi Donald Trumpi administratsiooni sanktsioonidest raskelt kannatada. Samuti mõjus sektoritele laastavalt koroonaviiruse pandeemia.

Majandusminister Alejandro Gil märkis Twitteris, et reform annab võimaluse tööhõive parandamiseks. «Need on head uudised ja samm õiges suunas, hoolimata sellest, et võtsid nii kaua aega,» lisas Twitteris Havanna Ülikooli majandusteadlane Ricardo Torres.