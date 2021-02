Jaanuaris osteti mullusest märksa kallimaid kortereid

Vahteri sõnul kinnitavad jaanuari müüginumbrid, et sügisel alanud turu taastumine jätkub ning tegemist polnud statistilise anomaaliaga.

«Jaanuar on detsembrist alati vaiksem nii kinnisvaras kui jaekaubanduses, aga mullu sama ajaga võrreldes on isegi väike pluss,» ütles Vahter ja lisas, et kergelt tõusvas joones peaks minema kogu tänavune kinnisvara-aasta.