Kommentaar ⟩ Mihkel Nestor: Kriis, milles Baltimaad tahaksid elada

Et teada saada, kui suureks kujunes Eesti sisemajanduse kogutoodang eelmise aasta viimases kvartalis ja 2020. aastal tervikuna, tuleb oodata veel mitu nädalat. See-eest on Läti ja Leedu statistikud suutnud esimesed numbrid juba kokku lüüa ning kiirhinnangu majanduse käekäigule anda. Saadud tulemused on üllatavad – kuigi majanduslangust ei suutnud vältida kumbki riik, siis jäi see, koroonaviiruse tõkestamiseks kehtestatud rangetele piirangutele vaatamata, vägagi tagasihoidlikuks. Esialgsete andmete põhjal kahanes Leedu SKT 2020. aasta viimases kvartalis 2019. aasta sama ajaga võrreldes kõigest 1,2%, Lätis vaid pisut rohkem – 1,4 protsenti.