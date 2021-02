MTA selgitab: kuidas tasuda korteri üürilt õigesti maksud?

Maksu- ja tolliameti (MTA) maksuauditi üksuse juhi Erkki Pauluse sõnul ei loeta üüritulu hulka üürniku kulutusi, mis on seotud korteri või elamu heakorraga, näiteks kui üürnik on maksnud lumekoristuse eest. «Samas kui üürnik maksab laenumaksed või maamaksu korteri omaniku eest, siis loetakse need üürituluks,» ütles Paulus. «Kinnisvara üürimisega seotud kulude katteks saab kinnisvara omanik eluruumi üüritulust 20 protsenti maha arvata. Selleks eraldi kuludokumente esitama ei pea, 20 protsendi mahaarvamine tehakse üüritulu deklareerimisel automaatselt.»