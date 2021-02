Eestlased nõustavad Saksamaal biomassi kasutavate katlamajade ehitamist

Sakslaste siin tegutseva tütarfirma Danpower Eesti ASi juhi Juhan Aguraiuja sõnul on Eestis ja Põhjamaades palju kogemust puiduhakkel töötavate katlamajade projekteerimisel ja ehitamisel, mistõttu tunnevad sakslased siinse know-how vastu huvi.

Eestis valiti partneriks insenerifirma Baltic Power Engineering OÜ, kes teeb nüüd Saksamaa energiakontserni soojusjaamale insenertehnilist lahendust ja eelarve analüüsi. «Ehkki oleme sarnaseid katlamaju projekteerinud varemgi, on hea meel aidata nende valmimisele kaasa just Saksamaal,» ütles Baltic Power Engineering OÜ juht Toomas Koovit.

Biomassi katlamaja ehitamine aitab Saksamaal liikuda keskkonnasäästlikuma energiatootmise suunas. Saksamaa on lubanud 2038. aastaks loobuda kivisöe kasutamisest soojuse ja elektri tootmisel, mistõttu otsitakse viise, kuidas toota rohelisemat energiat. Nii Danpower kui ka Baltic Power Engineering on siin valmis edaspidigi oma ekspertiisi pakkuma.

Danpower Eesti AS on Saksamaa energiafirma Danpoweri gruppi kuuluv ettevõte, mis varustab soojaga Võru linna ja Puiga küla. Lisaks soojatootmisele pakub Danpower läbi tütarfirma Praavitus OÜ soojussõlmede ja küttesüsteemide paigaldust, hooldust ja remonti. 2013. aastal avas Danpower Võrus saksakeelse klienditeeninduskeskuse, mille töötajad teenindavad kirjalikult ja telefoni teel kontserni omaniku Enercity Saksamaal asuvaid kliente. Ühtlasi otsib Danpower Eestis taastuvenergia projekte, kuhu on valmis investeerima kuni 100 miljonit eurot.