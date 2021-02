Tallinna volikogu hakkab Porto Francole servituudi andmist kontrollima

«Revisjonikomisjonis valitses erakondade ülene üksmeel, et meedias avaldatud info annab piisavalt põhjust alustada Porto Francoga seotud otsuste tegemise üle kontrolli. Meie ülesanne on teostada järelvalvet, et linna vara kasutatakse seaduslikult, otstarbekalt ja tulemuslikult. Pean tunnistama, et meedias avaldatud põhjendused ja otsuseprotsessi kirjeldused jätsid õhku mitmeid küsimusi, millele hakkame vastuseid otsima. Muuhulgas püüame anda vastuse küsimusele, kas linna korruptsiooniennetuse strateegia meetmed on piisavalt tõhusad,» ütles volikogu revisjonikomisjoni esimees, sotsiaaldemokraat Anto Liivat.