Majandusteadlased ärgitavad Euroopa Keskpanka euroala riigivõlga kustutama

Majandusteadlased märkisid avalikus kirjas, mis avaldati juhtivate euroala riikide ajalehtedes, et veerand eurot kasutavate riikide võlast kuulub hetkeseisuga Euroopa Keskpangale.

«Teisisõnu oleme me endale võlgu 25 protsenti oma võlast ja kui me tahame seda tagasi maksta, peame me selle summa leidma mujalt, seda kas laenates võla katteks mitte investeeringuteks, tõstes makse või kärpides kulutusi,» kirjutasid ökonomistid.