Euroopa ja USA kaaluvad tollisõja lõppu

Bloombergi allikate sõnul on von der Leyeni nõuandjad soovitanud Bidenilt küsida terase- ja lennukitollidele vabastust või kuuekuulist külmutusperioodi. Suurem osa karistustollidest väänati vastastikku juba 17 aastat kestnud subsiidiumisõja pärast: Euroopa Liit süüdistab USAd, et too annab ebaausat riigiabi Boeingule, USA süüdistab, et Euroopa Liit jagab sedasama Airbusile. Nüüd loodetakse Euroopa Liidus, et uue USA presidendi administratsiooniga saab neist lahti.