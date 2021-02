«Tegemist on euroala keskpankade olulise otsusega, et rakendada kliimamuutusega seotud investeerimispõhimõtteid ka iga keskpanga mitterahapoliitilistes portfellides. Eesti Pangas oleme juba alates eelmisest aastast astunud samme selles suunas, et meie investeeringud võtaksid arvesse kliimariske,» ütles Eesti Panga finantsturgude osakonna juhataja Fabio Filipozzi pressiteates.