Swedbank teatas nädala alguses, et asutab Balti panganduse juhtimiseks uue valdusfirma, mille asukohaks saab Riia.

Sutt möönab oma sotsiaalmeedia postituses, et see otsus on tekitanud küsimusi ning spekulatsioone Eesti ärikliima konkurentsivõimelisuse kohta.