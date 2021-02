Rahandusministeerium: hinnalangus sai läbi ja märtsist hakkavad hinnad kiiremini tõusma

Rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna analüütik Kristjan Pungas märkis, et sarnane areng oli ka Euroopas laiemalt, kus lisaks energiahindade languse taandumisele kergitas hindu teenuste ja tööstuskaupade kallinemine.

Kuigi pandeemia on jätkuvalt maailmamajandust raputamas ning majandusaktiivsuse indeksid viitavad ka nõrgale aasta algusele euroalas, on vaktsiinide kasutuselevõtuga kaasnev optimism edasiste väljavaadete ja nõudluse kasvu osas Pungase sõnul kergitamas toorainehindu. Nafta on alates novembrist kiirelt kallinenud ja jõudmas kriisieelsele tasemele.