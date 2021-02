Nortali pikaaegne juhatuse liige lahkub

«Olen veendunud, et Nortal on konkurentsitult piirkonna kõige tugevam ja huvitavam valdkonna ettevõte. Olen eriti uhke, et oleme kiire kasvu tingimustes suutnud säilitada ettevõtte DNA ja kultuuri,» lisas Oleg Shvaikovsky.

Shvaikovsky sõnul on ta Nortalis olnud kaheksa aasta jooksul seotud kolme suure äriüksuse ehitamisega – neist viimaseks oli äri alustamine USAs. «Vaid paari aastaga õnnestus meil USAs suurepärase tiimitööga nullist kasvatada äriüksus, mis on strateegiliselt olulise tähtsusega ning mis tänaseks on juba uute juhtide käe all saanud Nortali üheks kiiremini kasvavaks ning suurema potentsiaaliga äriks,» sõnas Shvaikovsky.

«On olnud tõesti põnev, kuid tunnen, et praegu on õige aeg võtta vastu uued väljakutsed, millest hetkel on veel vara avalikult rääkida,» lisas Shvaikovsky.

Nortali juhatuse esimehe ja asutaja Priit Alamäe sõnul on Shvaikovsky andnud tugeva panuse Nortali rahvusvahelisse edusse.